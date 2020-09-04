Свежие новости от журнала Дом-2 на 4 сентября 2020 года.

«Самая высокая звезда на небосводе»

Ну, Димка @dmitry_dmitrenko, ты когда не выспишься, то жене сметаны к сырникам не положишь, то чужую жену назовёшь горячей😬😅



Кто ещё не слышал, Алёна Рапунцель записала песню. 💥

Об этом экс-участница рассказала своим подписчикам. Не знаем ждёт ли молодую мамочку успех Ольги Бузовой, но уже томимся в ожидании нового хита.😅

Как считаете, какое музыкальное направление выбрала Алёна и какой образ идёт ей больше?🌚



Если бабок не дали — то зачем свадьбу играть?

Логично же? Даже не понятно к чему такие горские слёзы Юли Жуковой @julya_alzh.😏

Рациональный, а главное честный мужик ей достался. 💪🏽

Кто-нибудь тут верит в будущее Жуковой и Григорьева? @grigoryev_i