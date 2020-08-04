Свежие новости от журнала Дом-2 на 4 августа 2020 года.

Вчера прошёл второй этап конкурса «Свадьба на миллион» 💰

Чьё выступление вам понравилось больше?

1. Илья Яббаров и Настя Голд

2. Валера Блюменкранц и Аня Левченко

3. Захар Саленко и Аня Левченко

4. Игорь Григорьев и Юля Жукова

5. Александр Задойнов и Ксюша Задойнова

6. Никита Уманский и Настя Паршина

Голосуем ✍️



Мы в шоке от услышанного 😱

Валера @blumenkranz89 предъявляет Тате @tatablum, что Бетти — пышная девочка 🙄

Блюменкранц считает, что в 3 года малышка выглядит на 5 лет 🤯

Вы тоже думаете, что Бетти стоит похудеть?!



Меньщиков унизил Богданову и довёл её до слёз!

«Ты дура! Ты никогда не будешь лидером команды, потому что ты только о себе думаешь! У тебя ума не хватает и благородства души!»

Степан считает, что Катя должна была поделить свой выигрыш! То есть 1.562₽ распределить поровну между всеми участниками ССЛ. Потому что так бы поступил любой ЛИДЕР 💪

Вам не кажется, что Стёпа переборщил? 😤