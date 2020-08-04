Свежие новости от журнала Дом-2 на 4 августа 2020 года.
Вчера прошёл второй этап конкурса «Свадьба на миллион» 💰
Чьё выступление вам понравилось больше?
1. Илья Яббаров и Настя Голд
2. Валера Блюменкранц и Аня Левченко
3. Захар Саленко и Аня Левченко
4. Игорь Григорьев и Юля Жукова
5. Александр Задойнов и Ксюша Задойнова
6. Никита Уманский и Настя Паршина
Голосуем ✍️
Мы в шоке от услышанного 😱
Валера @blumenkranz89 предъявляет Тате @tatablum, что Бетти — пышная девочка 🙄
Блюменкранц считает, что в 3 года малышка выглядит на 5 лет 🤯
Вы тоже думаете, что Бетти стоит похудеть?!
Меньщиков унизил Богданову и довёл её до слёз!
«Ты дура! Ты никогда не будешь лидером команды, потому что ты только о себе думаешь! У тебя ума не хватает и благородства души!»
Степан считает, что Катя должна была поделить свой выигрыш! То есть 1.562₽ распределить поровну между всеми участниками ССЛ. Потому что так бы поступил любой ЛИДЕР 💪
Вам не кажется, что Стёпа переборщил? 😤