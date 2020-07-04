Свежие новости от журнала Дом-2 на 4 июля 2020 года.

Яббвров @yabbarov_official готовит приёмника к телепроекту 🤪

Для начала на воспитание к бабушке, а в 18 лет уже на «ДОМ-2».

Хотели бы видеть в будущем Богдана Ильича участником телестройки? 😅



Саленко решил проучить Шафееву и провести эксперимент ☝️

Тем самым Захар @zaxarsalenko хочет доказать своей девушке, что Яне @yanawow самой не понравится во что она превратит отношения.

Как думаете, у Саленко получится стать на время подкаблучником? 👠



Александр Задойнов @zadoynov.sasha предложил Ксении @ksunyazadoynova венчаться 🙌

Участник так любит свою жену, что хочет закрепить с ней брак на небесах 🙏

Красивое предложение сделал Александр?



Александра Гозиас о беременности: «Мне бы не хотелось говорить пол малыша, как и раскрывать срок беременности»

«Мало кто знает, но я замужем, — делится экс-участница с @dom2magazine. — Я нигде не афиширую свою личную жизнь. Торжества не было, потому что мы расписались перед самой пандемией, и нам было не до пышной свадьбы. Беременность запланированная. Мы готовились к ней, потому это не было неожиданностью. Мне бы не хотелось говорить пол малыша, как и раскрывать срок беременности. Расскажу, но чуть позже. Вторая беременность отличается от первой, мне уже не 22 года. Мне 30 лет. Я скоро напишу в своём блоге, какие ситуации пережила, что со мной было. Для того, чтобы молодые мамочки были в курсе каких-либо моментов».

А вам нравилась Саша на проекте?