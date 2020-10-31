Свежие новости от журнала Дом-2 на 31 октября 2020 года.

«Просто прости меня за то, что я сделал. Я не самый лучший парень, но так как я любил тебя, полюблю ли я ещё когда-то», — Захар Саленко обратился к Яне Шафеевой

Уже завтра в эфире шоу «Бородина против Бузовой», вы сможете увидеть трогательное признание и слёзы Захара Саленко 😢

Как считаете, Захар до сих пор любит Яну?



Катя Скалон наконец-то дождалась подарка от Паши Бабича 😅

Только вот поцелуй девушка не заслужила, так как уже успела выпить волшебный напиток. Паша подарил букет, подарок и ушёл в комнату спать. Зато, невероятно крутые и яркие шарики от @shariki_land.ru , которыми Катю поздравил Моргенштерн, целую ночь радовали именинницу и не давали ей грустить 🎈🤩

Как вам поздравления Паши? 🤔



«Мне на тебя все равно. Этот человек причинил мне боль. Я не хочу с ним общаться, дружить, знать его и вообще слышать это имя», — Яна Шафеева о Захаре Саленко

Похоже, что примирения, о котором возможно мечтал Захар, так и не состоится.

Яна заявила, что за проектом у неё есть парень, который ей нравится и отношения и симпатия к Захару давно в прошлом. 😢

Как считаете, Захар жалеет о том, что потерял Яну? 😔



Когда ты киса и у тебя сегодня день рождения, а твой парень ушёл спать 🌚

Короче, вы сами все видите, в конце вечеринки девушка оказалась в объятиях Жени Ромашова 🙈

После этого, Паша @pavelbabich8 сразу же принял решение расстаться с Катей @skalon_.

Скалон пыталась попросить прощения, но пока что все попытки тщетны 😬

Как считаете, поведение Кати — это «ужас» или «а че такого»?