Свежие новости от журнала Дом-2 на 31 июля 2020 года.

Левченко: «Я не глупая и всё прекрасно понимаю»

Валера, Аня, Тата и Бетти провели день вместе 🥰

Даже не верится, что между ребятами теперь царит мир, дружба, жвачка 🤪

Мы связались с Левченко @anna_levchenko_official_ , чтобы узнать подробности, как ребятам удалось найти общий язык и повести вместе время.

«Да, мы вместе гуляли, — делится Аня с @dom2mqgazine. — Ездили в больницу с Бетти. Всё хорошо! Теперь мы на другой ноте. Я вообще не ревную и всё понимаю! К Бетти отношусь с любовью и с трепетом, как к маленькой принцессе. Я не глупая и всё прекрасно понимаю . Хочу чтобы Валера больше виделся со своей дочерью. Это он мне предложил поехать с ним вместе и провести время».



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Как считаете, ребята скоро расстанутся?