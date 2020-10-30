Свежие новости от журнала Дом-2 на 30 октября 2020 года.

Когда не наплакала на Новый телефон 🌚

Паш, ну это отличный подарок. Мы вообще не понимаем что этим меркантильным женщинам не нравится. Отдать свой телефон девушке на день рождения — разве это не благородно?💪🏽

Как думаете, почему Паша @pavelbabich8 так относится к Кате @skalon_?



«Но ты за административным корпусом — мне не дала тогда и расстроила меня, сука ты моя», — строчки из нового трека Ильи Яббарова 😬

Судя по танцам Насти Голд @nastena_gold_official_, одна поклонница у Ильи уже точно есть 🙈

Как вам творчество Яббарова? 😅



Не успел Лёша расстался с Миленой, он тут же подкатил свой ковёр-самолет к Жасмин из Сочи.🙄

Принцесса Милена в ярости.👹

Как думаете, Милена ненавидит Безуса @bezus88 или очень боится его потерять?