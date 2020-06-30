Свежие новости от журнала Дом-2 на 30 июня 2020 года.

Война между семьями 🔫

Меньщиков @stepanvalerich обвинил Задойнова @zadoynov.sasha в том, что он альфонс и плохой отец. В ответ Саша обвинил Степу в том, что он отправил отца на тот свет. ⠀

Конфликт начался после того, как семья Задойновых в конкурсе «Свадьба на миллион» отдали свой голос молодой паре — Жуковой и Григорьеву. ⠀

Ангелина и Стёпа посчитали это предательством. Ведь ССЛ должны держаться вместе и быть командой. ⠀

Как думаете, кто в данном конфликте прав, а кто виноват?



Самое милое видео дня 😍 ⠀

Богдан Ильич на спорте 💪 ⠀

А вы любите спорт? 😉



Майер @miss_selenity обвинила Меньщикова @stepanvalerich в измене 😱

Вот это заявочка ❌ ⠀

Селена считает, что писать смс в 02:00 не культурно☝️Потому что если мужчина пишет в такое позднее время, значит у него какие-то виды на девушку 😒 ⠀

Согласны с мнением Кадони @domkadoni, что Степа ведёт себя с женщинами, как холостой?



Это клиника 😅

Шафеева @yanawow старается не грустить и всеми способами старается не впасть в депрессию после расставания с Саленко @zaxarsalenko.😖 ⠀ ⠀

Вам нравится детский голос Яны?