Свежие новости от журнала Дом-2 на 3 сентября 2020 года.
«Мы же пожали руки, зачем отменять?»
Максим Моргенштерн @max_morgen_ и Паша Бабич @pavelbabich8 поспорили на 100 000 рублей, что до 2 сентября Паша заселиться и в течение двух месяцев счастливо проживёт со своей парой, как полагается, с волшебством и всеми делами. По реакции Кати Скалон @skalon_, которой он утром предложил стать парой, видно, что такой расклад ей не приятен.
У нас два вопроса: Паша реально не понимает, что делает больно Кате? И почему Кате все делают больно?😣
«Никуда я не пойду, ни на какой семейный совет. И детей своих ни с кем я не оставлю — у меня декрет!», — жизненная позиция Оли дмитренко на ближайшее время.
А можно уже перестать раздражать и злить главную мать проекта? Понятно же объяснила 🙄😏🤷🏻♀️
«Давай тебе собаку, а мне ребёнка. Зачем тебе обременение такое».
Такое предложение поступило беременной Насте Паршиной @milanarom от Никиты Уманского @nikita.umansky.
Это, наверное, все, что нужно знать об отношениях пары.💔
Когда же отношения Насти и Никиты успели так измениться?☹️