Свежие новости от журнала Дом-2 на 3 сентября 2020 года.

«Мы же пожали руки, зачем отменять?»

Максим Моргенштерн @max_morgen_ и Паша Бабич @pavelbabich8 поспорили на 100 000 рублей, что до 2 сентября Паша заселиться и в течение двух месяцев счастливо проживёт со своей парой, как полагается, с волшебством и всеми делами. По реакции Кати Скалон @skalon_, которой он утром предложил стать парой, видно, что такой расклад ей не приятен.

У нас два вопроса: Паша реально не понимает, что делает больно Кате? И почему Кате все делают больно?😣



«Никуда я не пойду, ни на какой семейный совет. И детей своих ни с кем я не оставлю — у меня декрет!», — жизненная позиция Оли дмитренко на ближайшее время.

А можно уже перестать раздражать и злить главную мать проекта? Понятно же объяснила 🙄😏🤷🏻‍♀️



«Давай тебе собаку, а мне ребёнка. Зачем тебе обременение такое».

Такое предложение поступило беременной Насте Паршиной @milanarom от Никиты Уманского @nikita.umansky.

Это, наверное, все, что нужно знать об отношениях пары.💔

Когда же отношения Насти и Никиты успели так измениться?☹️