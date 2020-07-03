Свежие новости от журнала Дом-2 на 3 июля 2020 года.
Войнa между Саленко @zaxarsalenko и Шафеевой @yanawow 💣
Несмотря на то, что ребята сошлись. До нормальных отношений им ещё далеко …
Что на этот раз не понравилось Яне?
ИСТЕРИКА ЯНЫ ШАФЕЕВОЙ 💥
Просьба слабонервным не смотреть ❌
Друзья, какие успокоительные посоветуете?
Учимся на чужих ошибках ☝️
✅ Правило № 1 ⠀
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Не орём: «Сейчас с ноги дам тебе в голову»
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✅ Правило № 2⠀
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Не применяем физическую силу
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✅ Правило № 3 ⠀
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Если вы не можете в душе простить человека, не сходитесь с ним! И не давайте шанс на новые отношения
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Как думаете, через сколько дней Яна @yanawow и Захар @zaxarsalenko вновь разойдутся? 😑