Свежие новости от журнала Дом-2 на 3 июля 2020 года.

Войнa между Саленко @zaxarsalenko и Шафеевой @yanawow 💣

Несмотря на то, что ребята сошлись. До нормальных отношений им ещё далеко …

Что на этот раз не понравилось Яне?



ИСТЕРИКА ЯНЫ ШАФЕЕВОЙ 💥

Просьба слабонервным не смотреть ❌

Друзья, какие успокоительные посоветуете?



Учимся на чужих ошибках ☝️

✅ Правило № 1 ⠀

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Не орём: «Сейчас с ноги дам тебе в голову»

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✅ Правило № 2⠀

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Не применяем физическую силу

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✅ Правило № 3 ⠀

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Если вы не можете в душе простить человека, не сходитесь с ним! И не давайте шанс на новые отношения

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Как думаете, через сколько дней Яна @yanawow и Захар @zaxarsalenko вновь разойдутся? 😑