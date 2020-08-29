Свежие новости от журнала Дом-2 на 29 августа 2020 года.
«Враньё галимое»😭
Кто на этот раз обидел Оленьку?
Рома, окстись!😳
Ты двух девочек рожал?
Ты ночью их грудью кормил?
Вот и не говори, что маме с двумя детьми легче в доме ССЛ, чем за периметром.
Мамочки поймут. Или не поймут?🤔
Вы на чьей стороне? @olyarapunzel или @roman.kapa?
«Я была вся в крови, я хотела выпрыгнуть в окно»💔
Рапунцель впервые встретилась с Колесниковым после расставания и рассказала всю правду о жизни с Максом за периметром. «Алёна, я ушёл, но дай денег».🙈
Посмотрите внимательно видео и напишите своё мнение: считаете ли вы, что Алёна смогла простить и отпустить Макса @max_romanov45? И не Кажется ли вам, что Максим все ещё любит Алёну?