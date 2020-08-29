Свежие новости от журнала Дом-2 на 29 августа 2020 года.

«Враньё галимое»😭

Кто на этот раз обидел Оленьку?



Рома, окстись!😳

Ты двух девочек рожал?

Ты ночью их грудью кормил?

Вот и не говори, что маме с двумя детьми легче в доме ССЛ, чем за периметром.

Мамочки поймут. Или не поймут?🤔

Вы на чьей стороне? @olyarapunzel или @roman.kapa?



«Я была вся в крови, я хотела выпрыгнуть в окно»💔

Рапунцель впервые встретилась с Колесниковым после расставания и рассказала всю правду о жизни с Максом за периметром. «Алёна, я ушёл, но дай денег».🙈

Посмотрите внимательно видео и напишите своё мнение: считаете ли вы, что Алёна смогла простить и отпустить Макса @max_romanov45? И не Кажется ли вам, что Максим все ещё любит Алёну?