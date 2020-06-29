Свежие новости от журнала Дом-2 на 29 июня 2020 года.

Саленко @zaxarsalenko пародирует Шафееву @yanawow 🤣

Похоже?



Как же мы скучали по Татьяне Владимировне 😅

Ладно, речь сейчас не об этом. Сегодня на шоу «Бородина против Бузовой» обсуждался серьезный вопрос: нужно ли заключать брачный договор?! ⠀ ⠀

«Не надо! Наблюдаем ситуацию! В какую сторону качнет», — рекомендует заботливая мать дочке. Также настоятельно посоветовала дочери собирать все чеки 🧾 Мало ли, что в жизни произойдёт. Потом может будет у Ромы все отобрать 😅⠀

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А вы «за» или «против» брачного договора?



Очередная попытка Ильи Яббарова @yabbarov_official подать заявление в загс 😅

P.S. Мы тут слышали, что Голд потеряла кольцо 💍 В народе поговаривают, что это плохая примета. 😬 ⠀

Как думаете, состоится ли свадьба?