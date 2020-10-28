Свежие новости от журнала Дом-2 на 28 октября 2020 года.

Ай да Безус! Всех накормил пиццей, за свой счёт! 🤩

На всякий случай, зная отношения Лехи с финансами, благодарим @torthouse за самую большую пиццу в мире, которую с радостью умяли участники. 😅

Как считаете, Безус способен на такие щедрые жесты?



«Ты, как один воин в поле», — Оля Дмитренко о своём любимом муже😍

И даже, когда ты сражался с «ордой и стадом», отстаивая честь семьи, игрушки-то все равно тебе убирать☺️🧸😬

Как считаете, семья Дмитренко победит всех на проекте?



«Твоя жена разжирела килограмм на 40, это кто ещё и кому подражает», — Саша Черно об Оле Рапунцель

Виртуозная критика и самокритика от Саши?😬😅