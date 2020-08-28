Свежие новости от журнала Дом-2 на 28 августа 2020 года.

Встречайте!

Новый состав «Спаси Свою Любовь»😍

1. Дмитренко

2. Оганесян

3. Капаклы

4. Меньщиковы

5. Задойновы

6. Блюменкранцы

7. Яббаровы

8. Безусы

9. Чайковы

10. Иванченко

Смотрите по будням в 01.00 в «ДОМ-2. Спаси Свою Любовь» на ТНТ❤️



«У нас так долго нет волшебства и я уже хочу других баб»🤯

Отношения Уманского и Паршиной трещат по швам 💔

Никита @nikita.umansky совершенно серьезно, говорит об отмене свадьбы. Да и Настя @milanarom заявляет, что так больше не может и что без камер их отношения еще хуже, чем на поляне.😞

Как думаете, что в такой ситуации делать: спасать семью или расходиться?



«Пятый день бухаешь»

Если вы думаете, что на данном видео Аня Левченко @anna_levchenko_official_ провоцирует Валеру @blumenkranz89 и выводит его из себя, то вы ошибаетесь. Все это делают ее гормоны😅

Но мы просто гордимся будущим папашей. Мужчины, досмотрите видео до конца и узнаете, как нужно мириться со своей женщиной, когда она не в духе 😈

Заметили, как изменился Блюменкранц?😍