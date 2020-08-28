Свежие новости от журнала Дом-2 на 28 августа 2020 года.
Встречайте!
Новый состав «Спаси Свою Любовь»😍
1. Дмитренко
2. Оганесян
3. Капаклы
4. Меньщиковы
5. Задойновы
6. Блюменкранцы
7. Яббаровы
8. Безусы
9. Чайковы
10. Иванченко
Смотрите по будням в 01.00 в «ДОМ-2. Спаси Свою Любовь» на ТНТ❤️
«У нас так долго нет волшебства и я уже хочу других баб»🤯
Отношения Уманского и Паршиной трещат по швам 💔
Никита @nikita.umansky совершенно серьезно, говорит об отмене свадьбы. Да и Настя @milanarom заявляет, что так больше не может и что без камер их отношения еще хуже, чем на поляне.😞
Как думаете, что в такой ситуации делать: спасать семью или расходиться?
«Пятый день бухаешь»
Если вы думаете, что на данном видео Аня Левченко @anna_levchenko_official_ провоцирует Валеру @blumenkranz89 и выводит его из себя, то вы ошибаетесь. Все это делают ее гормоны😅
Но мы просто гордимся будущим папашей. Мужчины, досмотрите видео до конца и узнаете, как нужно мириться со своей женщиной, когда она не в духе 😈
Заметили, как изменился Блюменкранц?😍