Свежие новости от журнала Дом-2 на 28 июля 2020 года.

Баттл: Саленко ⚡️Капаклы

На шоу «Бородина против Бузовой» участники решили побороться за роль ведущего телепроекта «ДОМ-2». 👊

Парням была поставлена задача привести аргументы против друг друга. И объяснить, почему другой оппонент не подходит на эту должность.

Как считаете, у кого получилось круче: у Саленко @zaxarsalenko или Капаклы @roman.kapa? 💣



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А вы бы хотели уже Алёнку увидеть в свадебном платье?