Свежие новости от журнала Дом-2 на 27 сентября 2020 года.

В чей это огород камушки полетели?😅

Полагаем, что это ответочка на «забеременела на второй месяц».🌚

Вам кто больше нравится Алёна или Настя?



Алексей Безус кажется в легкой панике потому, что в их отношения с Миленой @buff_tipsy возвращаются знаменитые ссоры с Безбородовой ☺️

Но Милена надежду на гармоничные отношения не теряет, делает для Леши @bezus88 сюрпризы и свидания. Сегодня, например, они решили создать «Аромат Любви» с @alina_aroma_wedding.

Как думаете, романтика пойдёт на пользу ребятам?



Простите пожалуйста, нам же не показалось? И ведущим не показалось?

Может быть это Кате Скалон показалось, что они с Федей могут быть парой?😬

Чисто теоретически, кто больше подходит Стрелкову: Кобелева или Скалон?