Свежие новости от журнала Дом-2 на 27 августа 2020 года.

Уманский здорового человека и Уманский @nikita.umansky курильщика 😂

Никита, Никита, что с тобой делает семейная жизнь с моральной и материальной ответственностью.😏

А ещё недавно ты был таким, загорелым, ухоженным, свеженьким.

Покидайте советов Никите, как прийти в былую форму😄



А как все нежно начиналось. Дзынь, по носику☺️

Ну а далее, в очередной раз, Никита Барышев @baryshev_n получил оплеух от участника. В этот раз от Кожухова.

Хочется отметить таланты Никиты притягивать к себе кулаки участников 😅

Ранее Барышеву перепадало уже от Насти Стецевят, но вроде как, конфликт был улажен.

У нас вопрос, почему никто не любит Никиту?🌚



Мы думали, что нам показалось, но Оля Орлова просто озвучила наши мысли. На проекте появился клон Клавы Безверховой, который претендует на сердце угадайте кого? Правильно, Макса Моргенштерна.🤩

По этому радостному случаю, бывшую и, возможно, будущую бывшую Макса отправили помогать @stydio_7 рисовать граффити, так как совместная творческая работа поможет им поближе узнать друг друга, а может и подружиться 😅

Как считаете, похожи девочки?