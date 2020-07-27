Свежие новости от журнала Дом-2 на 27 июля 2020 года.

Уровень мимимишности зашкаливает 😍

Мы очень ждём, когда Оля @olyarapunzel и Дима @dmitry_dmitrenko покажут младшую дочь. 🤩

А вы бы хотели посмотреть на малышку? 🙃



Саленко @zaxarsalenko наотрез отказывается общаться с Яббаровым @yabbarov_official ! 😳

Несмотря на то, что участники раньше были в хороших отношениях, сейчас они встали на тропу войны. 👿

Если бы у Захара была возможность, он бы все деньги вернул Илье! И никогда бы с ним больше не общался!

Как думаете, участники смогут вновь дружить?



Рапунцель @alenatoffi_official и Колесников @max_romanov45 расстались ⚡️

Об этом сообщила девушка в своём инстаграме.

«Нас с Максом как пары больше нет … да и навряд ли больше будет. Не было измен, предательств или обмана. Он красивый, свободолюбивый, требующий, амбициозный и это его плюс. Плюс для свободной барышни. Я молодая мама, с целями и действиями, живущая не одним днём и с ограниченным вниманием, так как есть сынок».

Мы не знаем, что именно произошло у Алёны и Макса, но нам жаль, что одна из самых красивых пар рассталась 😢

Как думаете, ребята помирятся?