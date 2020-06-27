Свежие новости от журнала Дом-2 на 27 июня 2020 года.
Затянувшаяся депрессия Галимовой @diva_rozenberg 😖
Как думаете, может Алина разлюбила Никиту и боится ему в этом признаться? ⠀
Ваши варианты пишите в комментариях ✍️
Саленко @zaxarsalenko признался в любви Шафеевой @yanawow ❤️
Но услышав слова «Я тебя люблю» Яна не скрывая своих эмоций начала смеяться и хрюкать. 🐷Наверно это от радости 😅 ⠀
Захара это оскорбило и он вновь по старой схеме покинул Лобное место 😤 ⠀
Как думаете ребята сойдутся?
У ребят 2 месяца отношений 😍
Вот так вот быстро летит время. ⠀
Не удивимся, если Алёна @alenatoffi_official и Макс @max_romanov45 в скором времени поедут в загс ✍️ ⠀
Хотели бы, чтобы ребята стали мужем и женой? 🥰