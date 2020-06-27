Свежие новости от журнала Дом-2 на 27 июня 2020 года.

Затянувшаяся депрессия Галимовой @diva_rozenberg 😖

Как думаете, может Алина разлюбила Никиту и боится ему в этом признаться? ⠀

Ваши варианты пишите в комментариях ✍️



Саленко @zaxarsalenko признался в любви Шафеевой @yanawow ❤️

Но услышав слова «Я тебя люблю» Яна не скрывая своих эмоций начала смеяться и хрюкать. 🐷Наверно это от радости 😅 ⠀

Захара это оскорбило и он вновь по старой схеме покинул Лобное место 😤 ⠀

Как думаете ребята сойдутся?



У ребят 2 месяца отношений 😍

Вот так вот быстро летит время. ⠀

Не удивимся, если Алёна @alenatoffi_official и Макс @max_romanov45 в скором времени поедут в загс ✍️ ⠀

Хотели бы, чтобы ребята стали мужем и женой? 🥰