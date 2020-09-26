Свежие новости от журнала Дом-2 на 26 сентября 2020 года.
Ну правильно, мало же конфликтов было на тему активного присутствия в личной жизни Уманского @nikita.umansky и Паршиной @milanarom их мам, давайте ещё сестру в студию!😅
Вопрос, который остался открытым: что за «тёмное» прошлое у Насти? И есть ли что-то за душой у Никиты?
От «я согласна» до «я ненавижу тебя, это конец» один шаг😏
Какой? Что случилось на свадьбе и что вызвало такую реакцию Голд?
На проекте открыт сезон свадеб, заметили?
Давайте выберем следующую участницу, которая наденет платье от @jullybride.msk !
ГОЛОСУЕМ!
1. Алья Адхам
2. Иванна Хаврак
3. Марсиага
4. Анастасия Паршина
5. Екатерина Скалон
6. Алина Галимова
7. Анна Мадан
8. Кристина Бухынбалтэ
9. Анита Кобелева
10. Яна Шафеева
WHO»S NEXT?😎