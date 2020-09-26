Свежие новости от журнала Дом-2 на 26 сентября 2020 года.

Ну правильно, мало же конфликтов было на тему активного присутствия в личной жизни Уманского @nikita.umansky и Паршиной @milanarom их мам, давайте ещё сестру в студию!😅

Вопрос, который остался открытым: что за «тёмное» прошлое у Насти? И есть ли что-то за душой у Никиты?



От «я согласна» до «я ненавижу тебя, это конец» один шаг😏

Какой? Что случилось на свадьбе и что вызвало такую реакцию Голд?



На проекте открыт сезон свадеб, заметили?

Давайте выберем следующую участницу, которая наденет платье от @jullybride.msk !

ГОЛОСУЕМ!

1. Алья Адхам

2. Иванна Хаврак

3. Марсиага

4. Анастасия Паршина

5. Екатерина Скалон

6. Алина Галимова

7. Анна Мадан

8. Кристина Бухынбалтэ

9. Анита Кобелева

10. Яна Шафеева

WHO»S NEXT?😎