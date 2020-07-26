Свежие новости от журнала Дом-2 на 26 июля 2020 года.

Где обещанные 500.000₽?

Помните, Оля пообещала подарить сестре полмиллиона, если она победит в конкурсе «Человек года»?

Конечно же, мы не сомневаемся в том, что Оля выполнит своё обещание, но сегодня на шоу «Бородина против Бузовой» главе семьи Дмитренко пришлось объясняться🙈

«Когда я посчитаю нужным — я отдам. Я думаю Алена может войти в наше положение», — сказал Дима во время шоу.

Как думаете, долго ли Аленка будет ждать свои обещанные 500.000₽?



Левченко: «Стабильно в день я ем по банке чего-нибудь солённого»

«За пару дней я наела щёчки, — делится Аня с @dom2magazine. — Кушаю исключительно солёное: огурцы, капусту, помидоры. Стабильно в день уплетаю по банке чего-нибудь солёного. Валера уже с этим смирился».

Так, у нас тут есть в подписчиках беременяшки?

Делитесь своим рационом питания🙃