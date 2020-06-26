Свежие новости от журнала Дом-2 на 26 июня 2020 года.

Богдан Ильич радуется, что его отец, Илья Яббаров @yabbarov_official, прошёл во второй тур конкурса «Свадьба на миллион» 😅 ⠀

Кто вчера смотрел шоу?

За кого болели: за Фёдора Стрелкова и Аниту Кобелеву или за Илью Яббарова и Настю Голд?



Свидание мечты 🥰

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Одно из самых экстремальных и ярких свиданий состоялось у новеньких участников.

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Молодой человек решил отличиться и пригласил девушку кататься на вейкборде в яхт-клуб River Club Moscow @riverclubmoscow. ⠀ ⠀

Солнце, вода, экстрим, правильный инструктаж от @yachtclubrcm ….. И вся эта красота — прямо в черте города, в самом живописном месте Москвы, ведь совместный отпуск ещё не предполагается 😌 ⠀ ⠀

Угадайте имена участников, которые были на свидании ☺️

Пятерых людей, ответивших правильно, отметим в сторис 🥰



Рапунцель надела кольцо с бриллиантом, которое ей подарил Макеев 💍⠀

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Девушка считает, что такие подарки не отдают. Они навсегда. Ведь это бриллиант 💎 ⠀

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Согласны с мнением Алёны @alenatoffi_official?😅