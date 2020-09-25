Свежие новости от журнала Дом-2 на 25 сентября 2020 года.
Роскошная жизнь Ромы Капаклы и Марины Африканиовой за периметром.🤩🤩🤩⠀
Мы очень радуемся за ребят, за то, что теперь у них есть собственные две спальни и гардеробная.🤩
Очень надеемся, что экс-участники не ощущают острую нехватку камер и соседей в квартире. На крайняк, всегда можно подселить Рому Гриценко. Он, как видите, не против😉
Как вам квартира?👇🏽
Малышка должна знать кто в этих джунглях обезьянка, а кто настоящий тигр со своей пантерой.👊🏽🐅
Ну разве Василиска не прелесть?🥰
Невеста «исполняет» перед свадьбой.😾
А все потому, что жених увидел раньше времени подвенечный наряд Насти. Ну кому бы это понравилось?
Не знаем связанно ли эта старая добрая примета с тем, что Яббаров @yabbarov_official написал сегодня в сторис, что у него пропала жена.🤔
Как думаете, куда пропала Голд @nastena_gold_official_?👇🏽
«Любовник, а не герой». 😏
В начале встречался с Кристиной @buhinbalta0894 , потом переспал с 20-летней Дианой @mantasyou , а сейчас «типо дружит с Лейлой @leyla_lee666 ».
Правда Кристина тоже времени не теряла и будучи в отношениях с Женей @john_tomsky, успела пригласить на проект брата Руслана Кожухова @ruslanrichard .
Два сапога пара? Может всё-таки им сойтись обратно? И что делать с Дианой теперь? Очевидно же, что девушка успела влюбиться!🥺