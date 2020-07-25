Свежие новости от журнала Дом-2 на 25 июля 2020 года.
Григорьев @grigoryev_i не любит Жукову @julya_alzh 😱
Игорь прошёл детектор лжи и ответил на самые каверзные вопросы. ⚡️
Выяснилось, что участник не любит Юлю и она ему нужна ради проекта 😑
Как думаете, после такого ребята расстанутся?
Андрей Черкасов @cherkasov119 подарил жене очень дорогое ювелирное украшение 😍
Вот такой вот сюрприз подготовил ведущий телепроекта «ДОМ-2» своей супруге @kristi__cherkasova к рождению первенца 😇
«Это то, о чём я мечтала. Мой муж самый лучший!» – написала девушка.
Стоимость такого ювелирного изделия составляет от 500 000 до 1 500 000 рублей.
А вы бы хотели такой браслетик? 🤩