Свежие новости от журнала Дом-2 на 25 июля 2020 года.

Григорьев @grigoryev_i не любит Жукову @julya_alzh 😱

Игорь прошёл детектор лжи и ответил на самые каверзные вопросы. ⚡️

Выяснилось, что участник не любит Юлю и она ему нужна ради проекта 😑

Как думаете, после такого ребята расстанутся?



Андрей Черкасов @cherkasov119 подарил жене очень дорогое ювелирное украшение 😍

Вот такой вот сюрприз подготовил ведущий телепроекта «ДОМ-2» своей супруге @kristi__cherkasova к рождению первенца 😇

«Это то, о чём я мечтала. Мой муж самый лучший!» – написала девушка.

Стоимость такого ювелирного изделия составляет от 500 000 до 1 500 000 рублей.

А вы бы хотели такой браслетик? 🤩