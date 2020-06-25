Свежие новости от журнала Дом-2 на 25 июня 2020 года.

Несмотря на то, что Саленко покинул проект, парень должен 100.000 рублей Шафеевой и 260.000 рублей Яббарову. ⠀

Об этом рассказала Яна на тет-а-тет с Ксюшей Бородиной. 🙄 ⠀

Хотя до этого Захар нам в интервью говорил совсем другое: «Я бы никогда не подошёл с вопросом к своей женщине, чтобы она заняла мне крупную сумму денег для покупки автомобиля». ⠀

Кому верите вы: Яне Шефеевой @yanawow или Захару Саленко @zaxarsalenko? Кто врет, а кто говорит правду?



Возвращение Захара Саленко 🔥



Черно о ссоре с сестрой: «Она стала неуправляемой» ⠀

Между сёстрами пробежала чёрная кошка. Саша забрала Таню в Москву, предоставив ей полное обеспечение, но для неё оказались важнее гулянки с друзьями.

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«Я взяла её к себе, потому что она хотела для себя лучшей жизни, — делится Саша с @dom2magazine. — И я подумала, почему бы не помочь ей, пока я в декрете?! На проект вернусь не раньше сентября-октября. Я подумала, что за это время нарастим Тане подписчиков, она пройдёт разные курсы, найдём ей тренера, сделаем зубы. Вообще, я решила взять её на полное обеспечение. Но моим единственным условием было то, что если она живёт со мной и стремится к лучшему, то о старой жизни, гулянках и компании, придётся забыть. Потому что это её тянет вниз. В какой-то момент она стала неуправляемой. Таня уехала гулять, хотя говорила, что поехала к бабушке. Я созвонились с её бабулей, и она сказала, что Тани не было дома, а деньги, которые я передавала, не доходили до неё. Я хотела, когда уйду обратно на проект, оставить её тут, чтобы она следила за квартирой. Естественно, бесплатно жила бы в ней, работала и училась. В Москве намного больше возможностей, чем в моём городе. Понятно, мы все в 16-20 лет гуляли, но я лично работаю с 14 лет и помогаю бабушке, так как понимаю, что кроме меня мне в этой жизни некому помочь. А она ведёт себя как дочка богатых родителей».

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Что бы вы могли посоветовать Саше?