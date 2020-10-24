Свежие новости от журнала Дом-2 на 24 октября 2020 года.

Кто же из парней угодит Яне Шафеевой @yanawow?☹️

Яна никак не может найти «того самого» и дальше симпатии у неё ничего не заходит.

Как считаете, может отношения с Захаром так травмировали с девушку? Или она просто не может его выкинуть из головы?👇🏽



Незаслуженно пропустили это видео. Батя устал. От постоянный претензий и недовольств в свой адрес. Давно мы не видели Дмитренко @dmitry_dmitrenko таким подавленным.

Как считаете, это временные трудности? Или Оля @olyarapunzel действительно перебарщивает?



«У меня никогда не было опыта с человеком, который младше меня на 8 лет. Больше склоняюсь к тому, чтобы забрать Максима с проекта, чем приходить самой», — Настя Стецвят о Максиме Колесникове.😳

Походу сердце блондинки все-таки растаяло от ухаживаний молодого и горячего Максима Колесникова @max_romanov45 😏

Как считаете, получатся ли у ребят отношения? 🙈



Мама Оля даёт советы молодому поколению 😎

И мало ли что там было в прошлом, теперь она уже взрослая тебя и образцово-показательная мама!

Помните молодую Оленьку @olyarapunzel? 😍