Свежие новости от журнала Дом-2 на 24 сентября 2020 года.
Капаклы упрекает Дмитренко в том, что фанаты Димы и Оли пишут гадости Роме?🧐
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Нам же не послышалось, да?
Если вы успели соскучиться по Ромашке, то он вернулся в студию ББ, чтобы договорить все таки с отцом семейства @dmitry_dmitrenko.
Так-то Капаклы теперь не обременён контрактом, может все-таки и дать по голове😬👊🏽
За кого вы в данном конфликте? Кто борщит?
«Пукай, пукай, мой дорогой»🌚
Сплошная милота: мамка, папка, малыши — все прекрасно в этом видео.
Как думаете, будет у Стефана сестренка?🥰
У Иванченко @old_production_ случился нервный срыв.😩
Впервые видим его в таком состоянии. Слава просто хочет вернуться к прежней жизни, в которой он может проводить время со своей дочерью и работать барменом, чтобы на него никто не показывал пальцем.
Что посоветуете Иванченко?
🔴 «Мы дадим уверенность, надежду этому проекту»,
— депутат Яббаров и партия «агрессивно правящая».
🔵 «Он проиграет, неужели он этого не понимает», — заслуженная мать проекта и партия «все умрут, а мы останемся».
Вы за кого?
🔵за беременных и мамочек
🔴за молодых и передовых
Внимательно смотрим видео и голосуем!👇🏽