Свежие новости от журнала Дом-2 на 24 сентября 2020 года.

Капаклы упрекает Дмитренко в том, что фанаты Димы и Оли пишут гадости Роме?🧐

⠀

Нам же не послышалось, да?

Если вы успели соскучиться по Ромашке, то он вернулся в студию ББ, чтобы договорить все таки с отцом семейства @dmitry_dmitrenko.

Так-то Капаклы теперь не обременён контрактом, может все-таки и дать по голове😬👊🏽

За кого вы в данном конфликте? Кто борщит?



«Пукай, пукай, мой дорогой»🌚

Сплошная милота: мамка, папка, малыши — все прекрасно в этом видео.

Как думаете, будет у Стефана сестренка?🥰



У Иванченко @old_production_ случился нервный срыв.😩

Впервые видим его в таком состоянии. Слава просто хочет вернуться к прежней жизни, в которой он может проводить время со своей дочерью и работать барменом, чтобы на него никто не показывал пальцем.

Что посоветуете Иванченко?



🔴 «Мы дадим уверенность, надежду этому проекту»,

— депутат Яббаров и партия «агрессивно правящая».

🔵 «Он проиграет, неужели он этого не понимает», — заслуженная мать проекта и партия «все умрут, а мы останемся».

Вы за кого?

🔵за беременных и мамочек

🔴за молодых и передовых

Внимательно смотрим видео и голосуем!👇🏽