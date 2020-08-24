Свежие новости от журнала Дом-2 на 24 августа 2020 года.

«Мой мозг живет жизнь, а картинка не меняется. Ощущение легкой шизофрении наростало!», — Настя Стецевят об уходе с проекта.

«Я смотрела на ребят на Поляне, которые женятся, строят отношения, а моя жизнь стояла на месте. Крайней точкой была дикая боль в ноге, после нее я решила, что пора что-то менять.

Киев меня встретил радушно, буду заниматься здоровьем и своей линией одежды и уже потом переезжать в Москву. Я очень скучаю по ребятам.

Если возвращаться на «ДОМ-2», то к кому-то. Все знают, что мне нравится Еворовский, либо я вернусь с ним, либо пока не буду заикаться об этом. С Виталиком мы каждый день на связи, ждём, пока он выберется из Китая, чтобы встретиться».

Мы будем очень скучать по такой яркой участнице и ждать возвращения ребят уже вместе на проект.🥰

Будете ли вы скучать по Насте? Как думаете, вернётся ли она?👇🏽



Катя Скалон @skalon_ сразу после избиения 💔

Кто заврался в этой истории мы уже не понимаем. Макс Моргенштерн @max_morgen_ утверждает, что он не знал где Катя Скалон во время того, как ее избивал Влад Иванов. Захар Саленко рассказывал нам в интервью, что Макс и Катя специально лезли на рожон к Владу.

В любом случае, мы очень надеемся, что Иванов не отделается извинениями и понесёт ответственность за свой чудовищный поступок.