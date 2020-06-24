Свежие новости от журнала Дом-2 на 24 июня 2020 года.

Богдан Ильич в конкурсе «Свадьба на миллион» будет голосовать за отца 😬 ⠀

А вы за кого будете болеть: за Алену @alenatoffi_official или Илью @yabbarov_official?



Самое милое видео дня 😍 ⠀

Дима Дмитриенко @dmitry_dmitrenko с младшей доченькой 🥰 ⠀

Ждёте фото малышки? 😊



Мы уже ждём не дождёмся, когда Яббаров выпустит новую песню 👀 ⠀

А пока танцуем под песню «Роза Чайная». 😬 ⠀

Ждёте новый трек от Ильи?



«Мне скучно. Мне невыносимо не интересно. Мне тошно. Я не могу там находиться. Слушать этот трёп и общаться с инфузориями, у которых лишняя хромосома. Я больше не могу», — цитата Адель Арнес. ⠀

Вот так вот девушка высказалась об участниках проекта….. ⠀

Как думуете, кто по мнению Адель интеллектуально развит из участников?