Свежие новости от журнала Дом-2 на 24 июня 2020 года.
Богдан Ильич в конкурсе «Свадьба на миллион» будет голосовать за отца 😬 ⠀
А вы за кого будете болеть: за Алену @alenatoffi_official или Илью @yabbarov_official?
Самое милое видео дня 😍 ⠀
Дима Дмитриенко @dmitry_dmitrenko с младшей доченькой 🥰 ⠀
Ждёте фото малышки? 😊
Мы уже ждём не дождёмся, когда Яббаров выпустит новую песню 👀 ⠀
А пока танцуем под песню «Роза Чайная». 😬 ⠀
Ждёте новый трек от Ильи?
«Мне скучно. Мне невыносимо не интересно. Мне тошно. Я не могу там находиться. Слушать этот трёп и общаться с инфузориями, у которых лишняя хромосома. Я больше не могу», — цитата Адель Арнес. ⠀
Вот так вот девушка высказалась об участниках проекта….. ⠀
Как думуете, кто по мнению Адель интеллектуально развит из участников?