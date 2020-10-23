Свежие новости от журнала Дом-2 на 23 октября 2020 года.

Максим, ну ты, конечно, главный жеребец в этом колхозе.💪🏽

Не понимаем только, почему детали интима с девушкой рассказываешь ты, а стыдно нам.🤦🏻‍♀️

Как вы считаете, заслужила ли такое отношение к себе Марсиага @marsiaga_? И может ли стать Моргенштерн @max_morgen_ топовым участником и любимцем аудитории, при таком поведении?



Два бездонных океана глаз😭

Верите слезам Алексея Безуса @bezus88?



Африкантова и Капаклы попали в аварию. На трассе Питер-Москва машина на скорости влетела в отбойник. ⚡️

«От удара сработали все подушки безопасности. Слава богу мы живы. Не повторяйте наших ошибок», — написала Маришка у себя на странице.

Как считаете, в чем была причина? Кто виноват в ДТП?



Кто-нибудь, отберите БДСМ-игрушки у этих детей!🤦🏻‍♀️

Иначе Моргенштерн @max_morgen_ вдребезги разобьёт Марсиаге @marsiaga_ сердце, а она в отместку отрежет единственный орган, которым Максим может гордиться. ✂️

Вот тебе и весь БДСМ🤷🏻‍♀️

Как вы считаете, может, ребятам пора к психологу? Явные наклонности жертвы и палача прослеживаются с двух сторон.👇🏽