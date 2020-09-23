Свежие новости от журнала Дом-2 на 23 сентября 2020 года.

Просто посмотрите на этого Остапа Бендера, который клянётся в вечной любви😍

Кажется Илья просто идеален в костюме от @zoletto.msk

Верили ли вы, что ребята дойдут до ЗАГСА? Рады за пару?😉



Торжество Ильи @yabbarov_official и Насти @nastena_gold_official_ проходит в студии шоу ББ.

Ребята заранее договорились, что не будут тратиться на банкетный зал. Все в дом, как говорится!👌🏽

Праздничную обстановку в привычных интерьерах создали @sharikiland.ru🎈

Давайте обсуждать: как вам танец жениха и невесты? Нравится музыка или «Роза чайная» зашла бы больше?😅👇🏽



Нам же не показалось, что Яна Шафеева выясняет отношения с женихом певицы Азизы, который ухаживал за ней на свадьбе Блюменкранц-Левченко?😬

Не понимаем почему будущая невеста снова отпустила Давида на свадьбу одного.🤷🏻‍♀️

Читаем по губам: что высказывает Яна @yanawow Давиду?



Да ты ж наш хороший😍

Мы завершаем свадебный марафон песней новоиспеченного мужа, которую он посвятил своей жене.❤️

Желаем ребятам @yabbarov_official и @nastena_gold_official_ большого счастья. Ждём через 9 месяцев маленьких Яббаровых🐥

Дорогие подписчики, как вам свадьба? Делитесь впечатлениями👇🏽