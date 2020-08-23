Свежие новости от журнала Дом-2 на 23 августа 2020 года.
«В курятнике расписались», — планирует свадьбу Уманский.
Ну правильно, Никит, @nikita.umansky тачку подарил, на кольцо раскошелился — пора и честь знать. Если миллиона за конкурс не будет, то о какой свадьбе можно говорить? Тем более, если люди любят друг друга.😅
Это вам не Валера @blumenkranz89, который готов играть свадьбу и без победы в конкурсе «Свадьба на миллион».👆🏽
Как думаете, есть ли у Никиты с Настей шанс на победу и будет ли торжество, если они проиграют?
Так кто кого избил, мы слегка запутались 🧐
Макс Татьяну Владимировну или Алёна с Татьяной Владимировной Макса?
Давайте послушаем рассказ Оли @olyarapunzel и Макса @max_romanov45 и попробуем восстановить картину в комментариях.🕵🏻♂️
Как вы считаете, что же происходило на самом деле?
«Я тебя безумно сильно люблю. Я один раз тебя потерял, но больше никогда не потеряю», — начал свою клятву Руслан Мацелек.🥰
Сегодня состоялась вторая свадьба экс-участников проекте Вики Цатурян и Руслана.
Поздравляем ребят, пусть на сей раз, эта история будет навека!
Как вам наряд невесты?