Свежие новости от журнала Дом-2 на 23 июля 2020 года.

Запускаем отдельную рубрику #Бонита 😂

Смотрим и завидуем 🤤

Мы бы тоже сейчас не отказались от спа процедур 🤗

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Элина Камирен подала на алименты ⚡

Теперь Задойнов @zadoynov.sasha должен 600.000 рублей 😱

Ксюша Задойнова очень возмущена и не понимает, неужели Элина тогда не видела, от кого рожает? 😳

Но ведь сама Ксюша тоже хочет ребёнка от Саши. Надеемся она оценивает все риски 🤔



Задойнов об алиментах: «Мне нужно будет пройти 30 часов исправительных работ на каждого ребенка»

«В один день буквально у меня сумма задолженности по алиментам изменилась в 4 раза, — делится Александр с @dom2magazine. — Это меня повергло в шок! Поэтому я отправится к судебным приставам. Они не учли тот момент, что у меня был ребенок на иждивении, прожив со мной целый год. Я поехал разбираться, приставы составили акт, что у меня неуплата в этом году за два месяца: март-апрель. Во время карантина я не платил алименты. И по этому решению назначили суд, где мировой судья проконсультировал меня, как нужно действовать дальше. Также мне нужно будет пройти 30 часов исправительных работ на каждого ребенка. На данный момент мой адвокат занимается моими делами, заявлением на уменьшения алиментов и на внесение корректировок по задолженности. Я связался с матерью первого ребенка, Светланой, которая пойдет в ближайшее время к судебным приставам и напишет заявление, что она не имеет ко мне претензий».