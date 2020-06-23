Свежие новости от журнала Дом-2 на 23 июня 2020 года.
Рапунцель: «Я дура»
Недавно девушка призналась в любви своему парню, но не услышала этих же слов от него.
Алена считает, что она выбирает не тех мужчин. Предыдущие молодые люди, которые были у Рапунцель, строили с ней отношения только из-за проекта.
Вы тоже считаете, что Макс @max_romanov45 с Аленой @alenatoffi_official ради «хайпа»?
Рубрика #Любовь на камеру 😅 ⠀
Смотрим видео и заряжаемся позитивом от Яббарова @yabbarov_official 😂
Яна Шафеева @yanawow правду говорит 😏 ⠀
Мы провели своё собственное расследование 🕵️♀️ И действительно была смена ника в Инстаграм. ⠀
Вопрос остаётся открытым: «Для чего это сделал Захар?»