Свежие новости от журнала Дом-2 на 23 июня 2020 года.

Рапунцель: «Я дура»

Недавно девушка призналась в любви своему парню, но не услышала этих же слов от него.

Алена считает, что она выбирает не тех мужчин. Предыдущие молодые люди, которые были у Рапунцель, строили с ней отношения только из-за проекта.

Вы тоже считаете, что Макс @max_romanov45 с Аленой @alenatoffi_official ради «хайпа»?



Рубрика #Любовь на камеру 😅 ⠀

Смотрим видео и заряжаемся позитивом от Яббарова @yabbarov_official 😂



Яна Шафеева @yanawow правду говорит 😏 ⠀

Мы провели своё собственное расследование 🕵️‍♀️ И действительно была смена ника в Инстаграм. ⠀

Вопрос остаётся открытым: «Для чего это сделал Захар?»