Свежие новости от журнала Дом-2 на 22 октября 2020 года.

Важный вопрос☝🏽

Кто достойнее стать «Человеком года»?

Коля Должанский или Оля Дмитренко?



Вижу цель — не вижу препятствий 🎯 😅

Марсиага @marsiaga_ подарила страстный поцелуй Моргенштерну @max_morgen_, при этом девушку совсем не смутило, что в кровати рядом с Максимом лежала Аня Мадан @ancik_mdn 😬

Кто же третий лишний в этом треугольнике? 😛



Сексуально-интеллектуальный контент подъехал 😍

Мы так и не поняли, кто из блондинок умнее, но в крыльях @msk_angel_wings они

выглядят просто роскошно.🤤

Чей танец сексуальнее: Скалон, Кобелевой или Бузовой?



А можно больше восторженных отзывов? Мама Оля @olyarapunzel не довольна😏

Все таки она выносила и родила двух прекрасных дочек, а Дима @dmitry_dmitrenko не целует ей ручки и не достаточно благодарит и благословляет.🌚

Как вы считаете, кто из супругов не прав в данный момент?