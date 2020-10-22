Свежие новости от журнала Дом-2 на 22 октября 2020 года.
Важный вопрос☝🏽
Кто достойнее стать «Человеком года»?
Коля Должанский или Оля Дмитренко?
Вижу цель — не вижу препятствий 🎯 😅
Марсиага @marsiaga_ подарила страстный поцелуй Моргенштерну @max_morgen_, при этом девушку совсем не смутило, что в кровати рядом с Максимом лежала Аня Мадан @ancik_mdn 😬
Кто же третий лишний в этом треугольнике? 😛
Сексуально-интеллектуальный контент подъехал 😍
Мы так и не поняли, кто из блондинок умнее, но в крыльях @msk_angel_wings они
выглядят просто роскошно.🤤
Чей танец сексуальнее: Скалон, Кобелевой или Бузовой?
А можно больше восторженных отзывов? Мама Оля @olyarapunzel не довольна😏
Все таки она выносила и родила двух прекрасных дочек, а Дима @dmitry_dmitrenko не целует ей ручки и не достаточно благодарит и благословляет.🌚
Как вы считаете, кто из супругов не прав в данный момент?