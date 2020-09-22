Свежие новости от журнала Дом-2 на 22 сентября 2020 года.

«Это были самые счастливые три года в моей жизни»😢💔

Давно мы не видели такого трогательного и светлого ухода с проекта. Плачем всем коллективом, глядя, на эти сильные мужские слёзы ❤️

Вы ожидали, что против ребят проголосует коллектив? Будете скучать по ним?



Теперь вы уже знаете, что Рома Капаклы и Марина Африка покинули проект ССЛ по итогам голосования участников.💔

Мы будем очень скучать по ребятам.😞

И пока мы роняем слезы над этим видео, напишите нам, считаете ли вы такой выбор справедливым?

Кто должен был уйти на ваш взгляд?



То ли у Иванны не в порядке с нервами и надо попить магний и валерьяночку, то ли у Яны @yanawow просто очень много негатива накапилось.

Но драка могла быть красивой, если бы парни девочек не разняли 🌚

Вы за кого? За Яну или Иванну?