Свежие новости от журнала Дом-2 на 22 августа 2020 года.

Всем, кто писал, что старички расслабились и сидят на 🍑 посвящается!

Роме @roman.kapa просто некогда обсуждать чужие отношения, мужчина занят серьезным делом. Даже Ксюша Задойнова @ksunyazadoynova забыла про возвращение Рапунцель и сосредоточилась на собственных мышцах.

Хотите отвлечься от дел сердечных и накачать такую же спортивную фигуру, как у участников, тогда вам сюда @hasttingsstore

Теперь внимание вопрос: почему Рома ходит по магазинам с Ксюшей, а не с Мариной



«Вот так Беттичка скучает по папочке».

Тата Блюменкранц выложила это видео в инстаграм с отметкой @blumenkranz89.

Мы, конечно, не утверждаем, но судя по трагедии в голосе, грустит из-за отсутствия папы тут не только малышка, но и ее мама.🧐

Вам так не показалось?



Кто у нас такой хороший с самого утра?☺️

Семья Иванченко приехала на съемки @borodinavsbuzova в нетрезвом виде. Оказывается, ребята специально напились, чтобы их выгнали с проекта. И надо сказать, план удался!

Правильно говорят: с утра выпил — весь день свободен. 🌚

Ожидали такого поворота?



Тут такое дело, у нас срочная, незапланированная публикация 🌚

Саленко вкусил вкус свободы, но как-то не распробовал его и просится обратно на проект.

Предприимчивый Захар попросил подписчиков устроить флешмоб #вернитезахара во всех официальных пабликах.

Возвращать или не возвращать, вот в чем вопрос! Как считаете вы?