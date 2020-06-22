Свежие новости от журнала Дом-2 на 22 июня 2020 года.

Выписка Оли Рапунцель из роддома 🥰⠀

Кстати, участница призналась, что для полного счастья им не хватает сыночка! И она готова идти за третьим ребеночком 🥰⠀

Оля @olyarapunzel, мы с нетерпением ждём твою 3-ю беременность 😇

А вы? 😉



Задойнов и его бывшие девушки 🤯

Сегодня на шоу «Бородина против Бузовой» в студию пришли Ольга Коваль и Анна Симовская, которые рассказали о Сашиных @zadoynov.sasha проблемах с деньгами, бизнесом, алкоголем, игромании и отношениях с другими женщинами 😬⠀

Предлагаем вам посмотреть видео и сделать свои выводы 🙈

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Как думаете, действительно ли Александр альфонс и выбирает исключительно обеспеченных женщин?



Самое милое видео дня 🥰

Ждёте семью Дмитренко на проекте? ☺️



Голд @nastena_gold_official_ дрессирует Яббарова @yabbarov_official 😀

Колечко на пальчик надели, предложение сделали, можно теперь и повластвовать 😀⠀

Илюша, а уже фсё…. Назад дороги нет 😂⠀

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Нравится вам пара Насти и Ильи? 😄