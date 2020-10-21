Свежие новости от журнала Дом-2 на 21 октября 2020 года.

«Буду стараться, но я не обещаю».

То ли стресс, то ли действительно мало Оля @olyarapunzel получает от мужа тепла и внимания, но у девушки накипело😔

Как считаете, Оля придирается или правда недополучает внимания?



«Волки воют — караван идёт». Великие фразы Димы Дмитренко 🌚

Пусть только попробует кто-нибудь оскорбить взрослую тётю. Оля за себя не ручается 🥊

Как считаете, главная мамочка проекта достойна победы в конкурсе?



Колян, ты ручки-то убери 🙌🏽

Оля уже давно не легкомысленная Рапунцель, а уважаемая мама двух прекрасных дочек — Дмитренко💪🏽

Вы за кого голосуете: за Олю или за Колю?



Жесткая драка на острове…🥊

Кристина @buhinbalta0894 хотела помочь решить проблему в отношениях своей подруги, а в итоге ввязалась в драку с Ромашовым @john_tomsky 😬

Вы не в курсе, почему Женя позволяет себе так грубо обращаться с девушками?