Свежие новости от журнала Дом-2 на 21 октября 2020 года.
«Буду стараться, но я не обещаю».
То ли стресс, то ли действительно мало Оля @olyarapunzel получает от мужа тепла и внимания, но у девушки накипело😔
Как считаете, Оля придирается или правда недополучает внимания?
«Волки воют — караван идёт». Великие фразы Димы Дмитренко 🌚
Пусть только попробует кто-нибудь оскорбить взрослую тётю. Оля за себя не ручается 🥊
Как считаете, главная мамочка проекта достойна победы в конкурсе?
Колян, ты ручки-то убери 🙌🏽
Оля уже давно не легкомысленная Рапунцель, а уважаемая мама двух прекрасных дочек — Дмитренко💪🏽
Вы за кого голосуете: за Олю или за Колю?
Жесткая драка на острове…🥊
Кристина @buhinbalta0894 хотела помочь решить проблему в отношениях своей подруги, а в итоге ввязалась в драку с Ромашовым @john_tomsky 😬
Вы не в курсе, почему Женя позволяет себе так грубо обращаться с девушками?