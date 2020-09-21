Свежие новости от журнала Дом-2 на 21 сентября 2020 года.

«Женщина, твоё место на кухне»😅❤️

Примерно так решил Федя Стрелков и устроил своей роскошной женщине свидание в галерее @grauderussia.

И мы понимаем почему. Разве можно устоять, когда такой мужчина готовит тебе вкуснейший завтрак на такой сексуальной плите?🤤

Нравится ли вам пара Аниты @anitakobeleva и Феди @strelkovfedor13? Как думаете, ребята дойдут до свадьбы?



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Просто хочется сказать «спасибо» бабушке Александры Черно за то, что она вырастила внучку, когда родная мама от неё фактически отказалась.

Считаете ли вы, что Саша @sasha_cherno93_official должна помириться с мамой? Или уже поздно?



«Я думала я сдохну за эти 4 дня»

Саша Черно рассказала в студии @borodinavsbuzova какие трудности пережила в первые дни материнства.

«Из-за того, что я кушала сладкое, не следила за сахаром, с сыном случилась такая беда».

Мы очень хотим поддержать Сашу @sasha_cherno93_official и пожелать, чтобы Стефан был здоров.