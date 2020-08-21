Свежие новости от журнала Дом-2 на 21 августа 2020 года.

«Жилплощадь маленькая, а нас уже четверо»©️

Правильно, Олечка, @olyarapunzel оставайтесь подольше, у нас ещё и кормят вкусно.☺️

Лично мы не представляем проект без семьи Дмитренко @dmitry_dmitrenko и рады их возвращению.

А вы?



Захар, мы скучали! 😅

Только вчера мы слышали телефонный разговор Саленко с Сахновым, в котором Захар признается, что у него до сих пор есть чувства к Яне, а уже сегодня к нам в директ попадает вот это видео.

А с другой стороны, разве Захар виноват, что девушки в клубе так и липнут к нему? 🌚

Мы, кстати, нашли спутницу Захара в соцсетях и прочитали там ее девиз: «выглядеть нужно так, чтобы изменять хотелось с тобой, а не тебе». 😑

Ну что, ждем Захара с новенькой на проекте?



Ау, есть кто живой!?!😴

Нашим ведущим кажется, что старенькие пары расслабились. Ни общения с коллективом, ни развития отношений, ни проявлений себя на проекте — у ребят не происходит. 🥱

Может, пора отправлять домой такие парочки и дать дорогу новым лицам, которые действительно готовы строить отношения и участвовать в жизни коллектива?🤩

Кто, на ваш взгляд, самая засидевшаяся пара проекта?