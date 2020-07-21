Свежие новости от журнала Дом-2 на 21 июля 2020 года.

Даня! Что ты пристал к Тане? Тебе готовят, вот и радуйся!

Всё! Больше тебе ничего не должны 😂

Вы тоже считаете, что Строкова @strokova_055 мало делает для Сахнова @sdaniil0708?



Селена Майер: «Дебилка твоя мать!»

Вот такое НЕ доброе утро в женской спальне 😱

Драка между Страховой @marirussia и Майер @miss_selenity 👊

Без комментариев ….

Как думаете, стоило ли Селене задевать маму Марины и так обзываться?



Строкова: «Вы чё угораете что ли?»

В отборочном этапе конкурса «Свадьба на миллион» детектор показал, что Сахнов мечтает об интиме со Страховой.

Мы не знаем, что испытает Даня @sdaniil0708 к Марине @marirussia, но на шоу «Бородина против Бузовой», ребятам решили напомнить, как начинались их отношения.

Конечно же, Тане @strokova_055 это было не приятно смотреть. В итоге девушку довели до слез 😢

Как думаете, есть ли чувства у Дани к Марине? 😏