Свежие новости от журнала Дом-2 на 21 июля 2020 года.
Даня! Что ты пристал к Тане? Тебе готовят, вот и радуйся!
Всё! Больше тебе ничего не должны 😂
Вы тоже считаете, что Строкова @strokova_055 мало делает для Сахнова @sdaniil0708?
Селена Майер: «Дебилка твоя мать!»
Вот такое НЕ доброе утро в женской спальне 😱
Драка между Страховой @marirussia и Майер @miss_selenity 👊
Без комментариев ….
Как думаете, стоило ли Селене задевать маму Марины и так обзываться?
Строкова: «Вы чё угораете что ли?»
В отборочном этапе конкурса «Свадьба на миллион» детектор показал, что Сахнов мечтает об интиме со Страховой.
Мы не знаем, что испытает Даня @sdaniil0708 к Марине @marirussia, но на шоу «Бородина против Бузовой», ребятам решили напомнить, как начинались их отношения.
Конечно же, Тане @strokova_055 это было не приятно смотреть. В итоге девушку довели до слез 😢
Как думаете, есть ли чувства у Дани к Марине? 😏