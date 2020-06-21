Свежие новости от журнала Дом-2 на 21 июня 2020 года.

Голд @nastena_gold_official_ дрессирует Яббарова @yabbarov_official 😀

Колечко на пальчик надели, предложение сделали, можно теперь и повластвовать 😀⠀

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Илюша, а уже фсё…. Назад дороги нет 😂⠀

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Нравится вам пара Насти и Ильи? 😄



Самое милое видео дня 🥰

Ждёте семью Дмитренко на проекте? ☺️



Задойнов и его бывшие девушки 🤯

Сегодня на шоу «Бородина против Бузовой» в студию пришли Ольга Коваль и Анна Симовская, которые рассказали о Сашиных @zadoynov.sasha проблемах с деньгами, бизнесом, алкоголем, игромании и отношениях с другими женщинами 😬⠀

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Предлагаем вам посмотреть видео и сделать свои выводы 🙈

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Как думаете, действительно ли Александр альфонс и выбирает исключительно обеспеченных женщин?