Свежие новости от журнала Дом-2 на 20 октября 2020 года.

Оленьку лучше не заводить 😬🙈

Похоже, что Оля @olyarapunzel не собирается прекращать войну между ее семьей и Ильей Яббаровым.

Попытки Димы @dmitry_dmitrenko примерить враждующие стороны пока что остаются тщетными ☹️

Как считаете, когда-нибудь удастся завершить этот конфликт?



Дим, вот что ты за золотой человек?🤩

Просто взял и решил порадовать своих девочек, вокруг которых так много негатива.🤗

Девушки, завидуете Оле @olyarapunzel? Только честно 😏



Вчера исполнилось полгода отношениям Никиты Уманского и Насти Паршиной 😍

Никита @nikita.umansky и Настя @milanarom начали с обычной симпатии друг к другу, а сейчас ждут ребёночка и надеемся, что счастливы вместе 👶👫

А вам нравится пара Насти и Никиты? Верите в их будущее?



Димочка, ты пожалуйста никого не слушай. Ты жену свою слушай!😌

Никому, даже Оле Орловой не понравилось бы, если бы вот так лезли в ее семью и обсуждали ее.🌚

Как думаете, почему семью Дмитренко никак не оставят в покое?