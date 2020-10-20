Свежие новости от журнала Дом-2 на 20 октября 2020 года.
Оленьку лучше не заводить 😬🙈
Похоже, что Оля @olyarapunzel не собирается прекращать войну между ее семьей и Ильей Яббаровым.
Попытки Димы @dmitry_dmitrenko примерить враждующие стороны пока что остаются тщетными ☹️
Как считаете, когда-нибудь удастся завершить этот конфликт?
Дим, вот что ты за золотой человек?🤩
Просто взял и решил порадовать своих девочек, вокруг которых так много негатива.🤗
Девушки, завидуете Оле @olyarapunzel? Только честно 😏
Вчера исполнилось полгода отношениям Никиты Уманского и Насти Паршиной 😍
Никита @nikita.umansky и Настя @milanarom начали с обычной симпатии друг к другу, а сейчас ждут ребёночка и надеемся, что счастливы вместе 👶👫
А вам нравится пара Насти и Никиты? Верите в их будущее?
Димочка, ты пожалуйста никого не слушай. Ты жену свою слушай!😌
Никому, даже Оле Орловой не понравилось бы, если бы вот так лезли в ее семью и обсуждали ее.🌚
Как думаете, почему семью Дмитренко никак не оставят в покое?