Свежие новости от журнала Дом-2 на 20 сентября 2020 года.

Мам, ты только не нервничай, а то ты злишься, папа негодует, Василиска возмущается.😅

Главное, что Софийка довольная лежит ☺️



Зай, мои деньги — это мои деньги. А твои деньги — наши общие!

И не нужно обижаться, ведь все свои средства Яббаров @yabbarov_official тратит на их «общий» дом.

А вы думали это легко быть женщиной Шансонье? Девушки, признавайтесь, завидуете Голд @nastena_gold_official_?😉



Валеру жизнь ничему не научила похоже 🤦🏽‍♀️

Зная прошлое Валеры Блюменкранца и опыт не сложившихся отношений, очень хочется, чтобы в этот раз Валера сделал выводы и их семья с Аней строилась на любви, поддержке и уважении.

Мы тут слегка намекаем: «Валера, перестань пожалуйста выпивать волшебные напитки. Игра не стоит свеч».

Как думаете, после такого наглядного примера Валера сделает выводы?