Свежие новости от журнала Дом-2 на 20 августа 2020 года.

Очень переживаем за беременную Иру Пингвинову @irinapingvinova 😒

На острове обстановка накалилась до предела, а по приезду ребята разъехались, Ира @irinapingvinova домой, а Дима @d_chaikov в Беларусь.

Участники думали, что раздельный отдых пойдёт им на пользу, но, к сожалению, ситуация только ухудшилась.

Дима не пишет и не звонит Ире, а увидятся ребята только на поляне.

Дорогие подписчики, что вы можете посоветовать молодым и неопытным будущим родителям?😌



Свадьба на МИЛЛИОН! Финишная прямая🤩!

Теперь договориться в коллективе не получится и мы узнаём, кого реально любит зритель, а кто в пролёте!😉

Напомним, в финале конкурса:

1. Анастасия Паршина и Никита Уманский @milanarom @nikita.umansky

2. Анна Левченко и Валерий Блюменкранц @anna_levchenko_official_ @blumenkranz89

3. Юлия Жукова и Игорь Григорьев @julya_alzh @grigoryev_i

На этот раз, именно ВЫ решите, кто станет ПОБЕДИТЕЛЕМ!

Проголосовать за любимую пару возможно с 17 по 23 августа на платформе Rutube.

За кого вы отдаёте свой голос? 🤗



Нервы на пределе🤬.

Степан Меньщиков @stepanvalerich оставил беременную Гелю на проекте и уехал, забрав с собой детей.

Геля @angelinathailand последние несколько дней постоянно плачет, потому что Стёпа никак не готовится к рождению ребёнка. Коляска не куплена, квартира не найдена, а Степану как-будто всё ровно.

Нам понятны переживания Гели, хочется, чтобы и Стёпа их понял и начал шевелиться.

Как думаете, куда уехал Степа?