Свежие новости от журнала Дом-2 на 20 июня 2020 года.

Безверхова и Моргенштерн подали заявление в загс 💍

Роспись назначена на 15 августа в 13:40.⠀

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Кстати, фамилию Моргенштерн Клава отказалась брать.⠀

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Поздравляем жениха и невесту. 🥳

Рады за ребят?



Яббаров о предложении руки и сердца: «Успенская будет петь у меня на свадьбе» ⠀

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«Всё держалось в строгом секрете, — делится Илья. — Мы вернулись с отдыха и прям в этот же вечер я сделал преложение руки и сердца Насте. Пригласить королеву шансона была моя инициатива. Успенская будет петь у меня на свадьбе. Люба подарила подарок моей женщине — золотое кольцо с огромным камнем. Эмоции непередаваемые».



Мы не знаем, то ли у Шафеевой @yanawow паранойя, то ли Саленко @zaxarsalenko действительно неверный мужчина. Но ребята поставили окончательную точку в отношениях ❌⠀

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Как думаете, будет ли примирение у ребят? И кто сделает первый шаг: Яна или Захар? 🧐