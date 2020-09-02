Свежие новости от журнала Дом-2 на 2 сентября 2020 года.

Созрел парниша!

Даже не верится, что мы все это видим! Сам Паша Бабич @pavelbabich8 целует Катю Скалон @skalon_. САМ! В здравом уме и вроде бы трезвом состоянии.

Неужели Паша решил хотя бы кому-то ответить взаимностью?😄

Как думаете, ребята будут вместе?



Встречайте, новая Мадонна России, Катя Богданова🔥

Катюша заявляет о своих амбициях, а Колюня о том, что скоро будет официально волшебничать с Катей в их ложе на поляне.

А вообще, им все завидуют. Поняли? Вот такие новости🤓

Как вы считаете, стоит ли переселять Должанского и Богданову на «ДОМ-2» или оставить их на ССЛ?



Везунчики по жизни!

Семья Блюменкранцев побеждает по всем фронтам: и свадьбу сыграли и конкурс выграли! По итогам зрительского выбора, пара набрала 66% голосов!🥳

А Илюша Яббаров радуется так, как будто ребята не передумали и все таки поделились с ним миллионом😂