Свежие новости от журнала Дом-2 на 2 августа 2020 года.

Мастер-класс от Саленко @zaxarsalenko, как правильно надо петь 😂

Нам кажется, что это идеальная песня для Захара 😂

Согласны?



Вы это слышите???

Строкова @strokova_055 извиняется перед Сахновым @sdaniil0708 😱

«Извини за предателя», — сказала девушка своему мужчине

Как считаете, Таня меняется в отношениях?



Безверхова: «Если я вернусь, то я попаду в тюрьму за убийство двух ш**х»

После гулянии Макса, Клава перебила тату и покинула проект.

Мы не знаем подробностей бурной ночи Моргенштерна, но девушка категорически не собирается возвращаться на «ДОМ-2».

«Я чувствовала, что так будет, — делится девушка с @dom2magazine. — Потому что Бондарь и Марсиага две давалки. То чего я так боялась — случилось. Многие говорили, что Макс не такой. Но я видела его сущность. На проект возвращаться не хочу. Если я вернусь, то я попаду в тюрьму за убийство двух ш**х. Вчера у меня был срыв. Поднялось давление и покраснело лицо. Я ненавижу всех троих всем сердцем. Не хочу, чтобы меня больше связали с этим человеком, у которого такое поведение. Мне жаль, что все так. Хотя мне очень понравились родители Макса и я была готова идти с этим человеком по жизни. Но увы и ах!»