Свежие новости от журнала Дом-2 на 2 июля 2020 года.

Встречаем под бурные аплодисменты Сахнова и Строкову 👏

Полгода понадобилась Дане @sdaniil0708 и Тане @strokova_055, чтобы понять, что они любят друг друга и готовы начать всё заново ❤️

Как думаете, поженятся ли ребята в этом году? 💍



Слёзы Надежды Павловны 😢

Мать Меньщикова не смогла сдержать слез, после того, как узнала, что её сына обвиняют в смерти отца. 😢

Ведь благодаря тому, что Степа @stepanvalerich поднял тему на федеральном канале, его папе дали 1 группу инвалидности и помогли пристроить в дом инвалидов.

Как вы считаете, Меньщиков правильно поступил в своё время?



Мондезир Свет-Амур запер Ефременкову и забрал её телефон 🔥

В своём Инстаграме Юля @efremenkovvva выложила сторис, где обратилась к подписчикам с новостью о том, что она расстаётся со своим молодым человеком ❌ ⠀

Мы не знаем, что произошло именно, но как утверждает Ефременкова, Мондезир @mon_desir________ запер её дома и забрал телефон 📲