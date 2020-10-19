Свежие новости от журнала Дом-2 на 19 октября 2020 года.
Драка в женской спальне🥊
Девичьи секретики, пару бокальчиков игристого, а потом 4 драки, клочки волос по всей комнате, разбитые лица. 😬
Просто девочки решили, что новенькой Насте не спится и она должна с ними выяснить отношения.
Или она сама их спровоцировала…😏
Как вам поведение леди?👇🏽
«Почему ты вчера опять пила?», — обратилась Анита Кобелева к своей маме 😖⠀
У девушки слишком много детских обид на маму, которые пока что она не может отпустить. Анита переживает, что алкогольная привычка мамы может очень сильно ей навредить.
Получится ли у участницы забыть старые обиды и наладить отношения с мамой?👇🏽
Че, кого? 😅
Дима с Ильей так и не смогли договориться по-мужски. Теперь, за них пытаются сделать это Настя и Оля. Правда, пока что и у них это тоже особо не получается 😬
Вам кто больше нравится: Дмитренко или Яббарова?
Слышите, как бульдозер проезжает по осколкам любви Безуса и Безбородовой?💔
Как вы считает, кто разрушил любовь: Милена или Лёша?
❗️Важная информация для поклонников @borodinavsbuzova Теперь ваше любимое шоу будет выходить по будням в 10.15.